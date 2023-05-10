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«Голіаф хитається». Голова військового комітету НАТО оцінив успіхи Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Голіаф хитається». Голова військового комітету НАТО оцінив успіхи Росії
Роб Бавер порівняв протистояння України та Росії з біблійною битвою між пастухом Давидом і велетнем Голіафом
фото з відкритих джерел

«Росія перебуває на 15-му місяці війни, яка, як вона вважала, триватиме три дні»

Російським окупантам стає дедалі важче захоплювати Україну. Про це заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бавер, передає Spiegel.

Перед відкриттям засідання військового комітету НАТО Бавер нагадав, що «Росія перебуває на 15-му місяці війни, яка, як вона вважала, триватиме три дні».

Лейтенант-адмірал порівняв протистояння України та Росії з біблійною битвою між пастухом Давидом і велетнем Голіафом.

«Голіаф хитається, тому що Давид, якого підтримали 50 націй з усього світу, продемонстрував величезну стійкість та тактичну майстерність», – додав він.

Зазначається, що на засіданні військового комітету Альянсу начальники штабів держав-членів НАТО планують обговорити нові плани регіональної оборони, розроблені з урахуванням сценаріїв нападу з боку Росії чи терористичних груп.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився від участі у конференції НАТО через складну оперативну ситуацію на полі бою. 

Військовий комітет НАТО – це найвищий орган військового управління Альянсу, який визначає потреби спільної оборони та розвитку армій.

Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: НАТО Україна війна росія

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