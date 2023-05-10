«Голіаф хитається». Голова військового комітету НАТО оцінив успіхи Росії

Роб Бавер порівняв протистояння України та Росії з біблійною битвою між пастухом Давидом і велетнем Голіафом

«Росія перебуває на 15-му місяці війни, яка, як вона вважала, триватиме три дні»

Російським окупантам стає дедалі важче захоплювати Україну. Про це заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бавер, передає Spiegel.

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Перед відкриттям засідання військового комітету НАТО Бавер нагадав, що «Росія перебуває на 15-му місяці війни, яка, як вона вважала, триватиме три дні».

Лейтенант-адмірал порівняв протистояння України та Росії з біблійною битвою між пастухом Давидом і велетнем Голіафом.

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«Голіаф хитається, тому що Давид, якого підтримали 50 націй з усього світу, продемонстрував величезну стійкість та тактичну майстерність», – додав він.

Зазначається, що на засіданні військового комітету Альянсу начальники штабів держав-членів НАТО планують обговорити нові плани регіональної оборони, розроблені з урахуванням сценаріїв нападу з боку Росії чи терористичних груп.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився від участі у конференції НАТО через складну оперативну ситуацію на полі бою.

Військовий комітет НАТО – це найвищий орган військового управління Альянсу, який визначає потреби спільної оборони та розвитку армій.

Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.