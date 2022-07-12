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    Суспільство

    У кількох областях дощитиме: прогноз погоди на 12 липня

    У більшості областей прогнозуються дощі, грози, місцями &ndash; шквали та град - У кількох областях дощитиме: прогноз погоди на 12 липня
    У більшості областей прогнозуються дощі, грози, місцями – шквали та град
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Погода буде мінливо хмарною

    У вівторок, 12 липня, на Петра і Павла, в Україні буде доволі комфортна температура повітря. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, 12 липня у західних та північних областях очікується невеликий, вдень на північному заході країни помірний дощ, місцями грози, на решті території без опадів.

    Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 9-14°, вдень 18-23°, на решті території вночі 12-17°, вдень 23-28°.

    У Києві 12 липня також ітиме невеликий дощ (вночі місцями). Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

    Нагадаємо, нещодавно вчені назвали спосіб продовжити життя на третину.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна повітря вітер дощ
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    У кількох областях дощитиме: прогноз погоди на 12 липня