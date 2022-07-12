Арестович розповів, що пишуть в секретних документах Росії про ядерний удар

Радник Єрмака припустив, як Захід відреагує на потенційний ядерний удар Росії

Росія вже не так активно лякає світ можливим ядерним ударом. Про такі плани країни-агресорки миттєво дізнається західна розвідка, тож удар у відповідь не змусить на себе довго чекати. Про це під час розмови з російським адвокатом, правозахисником та журналістом Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За інформацією Арестовича, у російських документах дискутується тема ядерного удару і йдеться про те, що цього не можна допустити.

«Це дискусія всередині воєнно-політичного російського керівництва. Вони розуміють, що все, що завгодно, тільки не це (ядерна зброя - ред.). Це квиток в один кінець для них особисто. Відповідь Заходу буде пропозицією щодо «білетера», від якої буде складно відмовитися», – сказав Арестович.

Він додав, що приведення тактичних ядерних сил до вищого ступеня бойової готовності стає надбанням західних розвідок та всього світу у дуже короткий термін.

«Звідки британці, американці, французи знають, що ця ядерна зброя готується лише проти України?.. Вони одразу виходять із того, що це проти них. Коли ракета вийшла з шахти, незрозуміло по кому вона збирається бити. Тож, Захід вживе своїх заходів. Чим більше це буде схоже на правду, тим серйозніші заходи вживатиме Захід. А коли він стане перед питанням виживання під ядерним ударом, він напевно захоче виживати. Тому Лавров ще раз і ще раз стверджував, що вони не застосовуватимуть ядерної зброї. Пам'ять про ядерний удар не гоїться», - зазначив Арестович.

До слова, за даними джерел The New York Times, Білий дім таємно зібрав команду представників національної безпеки, щоб розробити сценарії дій США та союзників у разі якщо Путін наважиться застосувати хімічну, біологічну чи ядерну зброю.

Додамо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після візиту на Петербурзький міжнародний економічний форум, де він поспілкувався з Путіним, заявив, що світ має заборонити ядерну зброю взагалі.