Влада Нью-Йорка дала рекомендації на випадок ядерного удару по місту

Влада Нью-Йорка рекомендувала жителям сховатися в будинку у разі ядерного удару по місту

У відео мешканцям Нью-Йорка порадили запам'ятати три важливі кроки, які допоможуть городянам залишатися у безпеці

Управління надзвичайних ситуацій міста Нью-Йорка опублікувало рекомендації на випадок ядерного удару по місту. Ролик розміщений на YouTube-платформі.

У відео мешканцям Нью-Йорка порадили запам'ятати три важливі кроки, які допоможуть городянам залишатися у безпеці.

Насамперед їм рекомендовано сховатися в будинку, після чого закрити двері та вікна та триматися подалі від них.

За наявності в будинку підвалу слід сховатись там або намагатися перебувати в центрі будівлі, йдеться в інструкції. Зазначається, що у разі ядерного удару не варто залишатися в машині.

У випадку, якщо під час вибуху людина знаходилася на вулиці, необхідно якнайшвидше зняти з себе весь одяг і прийняти душ з милом або шампунем. Одяг з радіоактивним пилом у такому разі необхідно прибрати в пакет, подалі від людей.

Насамкінець мешканцям Нью-Йорка порадили стежити за обстановкою за допомогою повідомлень у ЗМІ.

«Не виходьте, поки офіційні особи не скажуть, що це безпечно», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, влада Нью-Йорка підкреслила, що ймовірність інциденту з ядерною зброєю в Нью-Йорку або його околицях дуже мала.

До слова, за даними джерел The New York Times, Білий дім таємно зібрав команду представників національної безпеки, щоб розробити сценарії дій США та союзників у разі якщо Путін наважиться застосувати хімічну, біологічну чи ядерну зброю.

Додамо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після візиту на Петербурзький міжнародний економічний форум, де він поспілкувався з Путіним, заявив, що світ має заборонити ядерну зброю взагалі.