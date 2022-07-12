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    Новини

    В Україну прибули вісім суден за агропродукцією

    Перші вісім іноземних суден уже прибули до портів України - В Україну прибули вісім суден за агропродукцією
    Перші вісім іноземних суден уже прибули до портів України
    фото: ВМС ВСУ / Facebook

    Збройні Сили України допомагають у експорті української агропродукції

    Військово-морські сили ЗС України приєдналися до організації перевезень цивільними судами аграрної продукції через гирло Бистре ходу річки Дунай – Чорне море. Про це повідомляють ВМС ЗС України.

    Вказано, що перші вісім іноземних суден уже прибули до портів України.

    Використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, який має стратегічне значення. Він дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на півдні України.

    «Раніше, через блокаду цивільного судноплавства, світовим компаніям із морського транспортування доводилося використовувати канал Суліна, що призводило до накопичення великої кількості суден і значного навантаження каналу», – зазначили військові.

    Раніше стало відомо, що Ердоган готує переговори із Зеленським і Путіним про вивезення українського зерна.

    Нагадаємо, Кулеба розповів про труднощі у «зернових» переговорах.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна зерно військові Україна Дунай окупація море #stoprussia
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    В Україну прибули вісім суден за агропродукцією