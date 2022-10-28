У кількох областях України оголошений І рівень небезпеки

У західних та Вінницькій областях очікується сильний туман

Сьогодні, 28 жовтня, у деяких областях України оголошений І рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у західних та Вінницькій областях сьогодні очікується сильний туман.

«Вранці 28 жовтня у західних і Вінницькій областях туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

Погода на сьогодні

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +7°, вдень +14°.

У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі +8°, вдень +18°.

У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +16°.

У Рівному в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +9°, вдень +17°.

У Тернополі 28 жовтня вночі буде +5°, вдень +15°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +14°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +4°, вдень +18°.

В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +7°...+17°, невелика хмарність.

У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вночі +5°, вдень +17°.

У Вінниці сьогодні буде +8°...+16°, невелика хмарність.

У Житомирі в п'ятницю буде вночі +8°, вдень +16°, хмарно з проясненнями.

У Черкасах сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +9°, вдень +13°.

У Кропивницькому температура вночі буде +9°, вдень +14°, похмуро, суцільна хмарність.

У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря +8°...+13°.

В Одесі 28 жовтня - практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +17°.

У Херсоні в п'ятницю вночі +7°, вдень +15°, похмуро, суцільна хмарність.

У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +16°.

У Запоріжжі сьогодні температура вночі +8°, вдень +13°, невелика хмарність.

У Сумах температура повітря становитиме +11°...+14°, похмуро, суцільна хмарність.

У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +10°.

У Дніпрі сьогодні температура вночі буде +8°, вдень +13°, хмарно з проясненнями.

У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +6°...+13°.

У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +5°, вдень +11°.

У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +10°.

Як повідомлялося, в Україні 28 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних областях вночі подекуди невеликий дощ. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.