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У кількох областях України оголошений І рівень небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У кількох областях України оголошений І рівень небезпеки
фото: з відкритих джерел

У західних та Вінницькій областях очікується сильний туман

Сьогодні, 28 жовтня, у деяких областях України оголошений І рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у західних та Вінницькій областях сьогодні очікується сильний туман.

«Вранці 28 жовтня у західних і Вінницькій областях туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

Погода на сьогодні

  • У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +7°, вдень +14°.
  • У Львові в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі +8°, вдень +18°.
  • У Луцьку - хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +16°.
  • У Рівному в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +9°, вдень +17°.
  • У Тернополі 28 жовтня вночі буде +5°, вдень +15°, хмарно з проясненнями.
  • У Хмельницькому сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі +4°, вдень +14°.
  • В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +4°, вдень +18°.
  • В Ужгороді стовпчики термометрів покажуть +7°...+17°, невелика хмарність.
  • У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вночі +5°, вдень +17°.
  • У Вінниці сьогодні буде +8°...+16°, невелика хмарність.
  • У Житомирі в п'ятницю буде вночі +8°, вдень +16°, хмарно з проясненнями.
  • У Черкасах сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, вночі +9°, вдень +13°.
  • У Кропивницькому температура вночі буде +9°, вдень +14°, похмуро, суцільна хмарність.
  • У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря +8°...+13°.
  • В Одесі 28 жовтня - практично безхмарно, температура вночі +8°, вдень +17°.
  • У Херсоні в п'ятницю вночі +7°, вдень +15°, похмуро, суцільна хмарність.
  • У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +16°.
  • У Запоріжжі сьогодні температура вночі +8°, вдень +13°, невелика хмарність.
  • У Сумах температура повітря становитиме +11°...+14°, похмуро, суцільна хмарність.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +10°.
  • У Дніпрі сьогодні температура вночі буде +8°, вдень +13°, хмарно з проясненнями.
  • У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +6°...+13°.
  • У Краматорську сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +5°, вдень +11°.
  • У Сєвєродонецьку - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +10°.

Як повідомлялося, в Україні 28 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних областях вночі подекуди невеликий дощ. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря

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