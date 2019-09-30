Президентський комітет ПАРЄ вирішив провести засідання у Києві - депутат



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У Страсбурзі 30 вересня розпочинається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи

До Президентського комітету входить президент ПАРЄ, лідери політичних груп Асамблеї

Президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи найближчим часом має намір провести засідання в Києві.

Про це 30 вересня у Facebook повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Перші новини з Страсбурга, де сьогодні відкриється осіння сесія ПАРЄ. Як ви знаєте, Україна не братиме участь в її офіційних заходах. Кілька членів ПАРЄ, в тому числі і я, приїхали в Асамблею для неформальної роботи, проведення консультацій та інше. І ось є перші новини. За пропозицією групи Європейської народної партії та групи консерваторів, в яку я маю честь входити, на Президентському комітеті ПАРЄ (ПК - в нього входить президент ПАРЄ, лідери політичних груп Асамблеї) прийнято рішення найближчим часом провести засідання ПК в Києві для проведення консультацій з Україною», - написав нардеп.

Нагадаємо, у Страсбурзі сьогодні, 30 вересня, розпочинається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Триватиме вона до 4 жовтня.

Раніше повідомлялося, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

Як відомо, 23 вересня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько оприлюднила офіційну заяву делегації, про те, що вона не братиме участі в осінній сесії.

Нагадаємо, 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

Як повідомлялось, фракції у Верховній Раді 17 вересня сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

Натомість народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась.