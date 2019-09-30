﻿Глава делегації України в ПАРЄ Ясько поїде на осінню сесію асамблеї як гостя



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Нова делегація України у ПАРЄ раніше заявила, що не братиме участі в осінній сесії

Ніхто з членів нової делегації на сесію ПАРЄ, яка розпочнеться 30 вересня, не поїде

Глава української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від партії «Слуга народу« Єлизавета Ясько поїде на осінню сесію ПАРЄ як гостя.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню LB.ua.

«Їду я з неофіційним візитом... Як глава делегації, але у мене ж немає статусу і повноважень. Тобто як гостя», – сказала вона.

Глава делегації зазначила, що у неї заплановано багато зустрічей, зокрема з держсекретарем міністерства закордонних справ Франції з питань Європи Амелі де Моншален.

Окрім Ясько, за її словами, ніхто з членів нової делегації на сесію ПАРЄ, яка розпочнеться 30 вересня, не поїде.

«Ми не беремо участі в цій осінній сесії, але ми розглядаємо це співробітництво як стратегічно важливе для України. Це наша позиція, і ми інакше вчинити не можемо», – сказала глава делегації.

Однак, за її словами, парламентарії, які представляли в Раді Європи Верховну Раду минулого скликання, можуть зробити приватний візит.

«Вони можуть поїхати як гості. Це означає, що ми можемо працювати в кулуарах. Це означає, що ми можемо спілкуватися, якщо виникає якесь питання, де потрібно захистити українські інтереси», – додала нардепка.

За словами Ясько, Україна подаватиме заявку для участі в зимовій сесії ПАРЄ.

«Чому ми цього зараз не робимо? Бо якби ми подали, то визнали б, що згодні бути частиною цього несправедливого процесу щодо повернення Росії. Ми цього не хочемо. Навпаки, ми хочемо передати сигнал Європі про необхідність будувати новий діалог. І ми такі не одні», – додала вона.