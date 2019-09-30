Глава делегації України в ПАРЄ Ясько поїде на осінню сесію асамблеї як гостя
Ніхто з членів нової делегації на сесію ПАРЄ, яка розпочнеться 30 вересня, не поїде
Глава української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від партії «Слуга народу« Єлизавета Ясько поїде на осінню сесію ПАРЄ як гостя.
Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню LB.ua.
«Їду я з неофіційним візитом... Як глава делегації, але у мене ж немає статусу і повноважень. Тобто як гостя», – сказала вона.
Глава делегації зазначила, що у неї заплановано багато зустрічей, зокрема з держсекретарем міністерства закордонних справ Франції з питань Європи Амелі де Моншален.
Окрім Ясько, за її словами, ніхто з членів нової делегації на сесію ПАРЄ, яка розпочнеться 30 вересня, не поїде.
«Ми не беремо участі в цій осінній сесії, але ми розглядаємо це співробітництво як стратегічно важливе для України. Це наша позиція, і ми інакше вчинити не можемо», – сказала глава делегації.
Однак, за її словами, парламентарії, які представляли в Раді Європи Верховну Раду минулого скликання, можуть зробити приватний візит.
«Вони можуть поїхати як гості. Це означає, що ми можемо працювати в кулуарах. Це означає, що ми можемо спілкуватися, якщо виникає якесь питання, де потрібно захистити українські інтереси», – додала нардепка.
За словами Ясько, Україна подаватиме заявку для участі в зимовій сесії ПАРЄ.
«Чому ми цього зараз не робимо? Бо якби ми подали, то визнали б, що згодні бути частиною цього несправедливого процесу щодо повернення Росії. Ми цього не хочемо. Навпаки, ми хочемо передати сигнал Європі про необхідність будувати новий діалог. І ми такі не одні», – додала вона.
Раніше повідомлялося, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.
Як відомо, 23 вересня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько оприлюднила офіційну заяву делегації, про те, що вона не братиме участі в осінній сесії.
Нагадаємо, 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.
Як повідомлялось, фракції у Верховній Раді 17 вересня сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.
Натомість народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась.
На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.