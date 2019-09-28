Комітет Ради 30 вересня розгляне законопроєкти про присвоєння статусу УБД добровольцям, чиї формування не увійшли до силових структур



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Фото: Укрінформ

Відповідно до порядку засідання Комітету, ці ініціативи народні депутати розглянуть першими

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та прав ветеранів на своєму засіданні у понеділок, 30 вересня, має намір розглянути законопроекти (№2045 та №2045-1) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції (АТО).

Відповідно до порядку засідання Комітету, ці ініціативи народні депутати розглянуть першими.

Проект закону №2045 ініціювала група народних депутатів з фракції «Європейська солідарність» на чолі з екс-міністром у справах ветеранів Іриною Фріз, альтернативний законопроект №2045-1 запропонували депутати з фракцій «Слуга народу», «Голос» і «Батьківщина», зокрема лідери фракцій Святослав Вакарчук і Юлія Тимошенко.

Обидва документи містять додаток до ст. 6 закону про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту.

Відповідно до запропонованих норм, учасниками бойових дій стануть особи, які до набуття чинності закону від 18 січня 2018 року «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» у складі добровольчих формувань щонайменше 30 днів безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в період її проведення у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.

Водночас це положення не поширюватиметься на працівників підприємств, установ, організацій, яких залучали або які безпосередньо брали участь у забезпеченні проведення АТО, а також на осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО (волонтерів).

Законопроєкти містять також порядок надання статусу учасника бойових дій членам добровольчих формувань, які брали участь в АТО, але не увійшли до складу силових структур.

Джерело: Інтерфакс-Україна