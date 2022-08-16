У Кривому Розі з ініціативи скандального чиновника знищено мурал із Джонсоном (фото)

Нардеп Гончаренко обіцяє війну меру Вілкулу за знищення муралу

У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині розгоряється скандал: нещодавно створений мурал на честь експрем'єра Великої Британії та друга України Бориса Джонсона напередодні знищений. Про це пише нардеп Олексій Гончаренко та місцеві ЗМІ.

Мурал не так давно з’явився на вулиці Тбіліській. На картині зображений Джонсон на фоні українського прапора – як символ допомоги Україні і боротьби з агресором. Однак влада міста ідентифікувала картину як «зовнішню неузгоджену рекламу» і видала припис на знищення муралу.

А напередодні припис був дуже оперативно виконаний.

Народний депутат, голова фонду, який фінансував створення муралу в Кривому Розі Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію.

«Муралу з Борисом Джонсоном в Кривому Розі більше немає. Жителі Кривого Рогу можуть подякувати Олександру Вілкулу та його гівнюкам, які змусили зафарбувати мурал. P.S. До речі, тамада Ільченко, ти де? Чо не приїхав? Жим-жим. Вілкул, ти хотів війни? Воювати ми вміємо)) Чекай у Кривому Розі», – написав Гончаренко.

Припис про знищення муралу з Борисом Джонсоном видав місцевий скандально відомий чиновник Ігор Ільченко – начальник відділу реклами виконкому Криворізької міської ради. Днями стало відомо, що Ільченко є прихильником радянщини, їздив 2018 року до окупованого Криму та російських міст Геленджик і Сочі, а соцмежі веде російською мовою.

До слова, Борис Джонсон відомий своєю підтримкою України в боротьбі з російськими загарбниками.