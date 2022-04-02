Окупанти з «Градів» обстріляли Кривий Ріг
Окупанти влучили в заправку, зайнялася пожежа
Уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.Кривий Ріг. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.
«Горить заправка», – повідомив Вілкул.
Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.
Також у Дніпрі чути було вибухи.
Крім того, 37 доба війни. Ворог перекидає підкріплення на деякі напрямки.