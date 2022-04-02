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    Події в Україні

    Окупанти з «Градів» обстріляли Кривий Ріг

    Удару по околицям міста завдали вночі - Окупанти з «Градів» обстріляли Кривий Ріг
    Удару по околицям міста завдали вночі
    фото з відкритих джерел

    Окупанти влучили в заправку, зайнялася пожежа

    Уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.Кривий Ріг. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.

    «Горить заправка», – повідомив Вілкул.

    Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.

    Також у Дніпрі чути було вибухи.

    Крім того, 37 доба війни. Ворог перекидає підкріплення на деякі напрямки.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна Кривий Ріг Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти з «Градів» обстріляли Кривий Ріг