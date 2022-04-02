Окупанти з «Градів» обстріляли Кривий Ріг

Окупанти влучили в заправку, зайнялася пожежа

Уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.Кривий Ріг. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.

«Горить заправка», – повідомив Вілкул.

Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі.

Також у Дніпрі чути було вибухи.

Крім того, 37 доба війни. Ворог перекидає підкріплення на деякі напрямки.

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