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    Економіка та фінанси

    Кривий Ріг дав країні перший військовий чавун

    Очікується, що&nbsp;на підприємстві виплавлятимуть 1000 тонн чавуну на добу - Кривий Ріг дав країні перший військовий чавун
    Очікується, що на підприємстві виплавлятимуть 1000 тонн чавуну на добу
    фото з відкритих джерел

    На підприємстві запустили доменну піч №6

    Металургійний комбінат, один із найбільших виробників сталевого прокату «АрселорМіттал Кривий Ріг» частково відновив роботу. Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, на підприємстві запустили доменну піч №6.

    «Сьогодні очікується вже 1000 тонн чавуну за добу. Вихід режим – п'ять-шість днів. Коксохімічне та гірничорудне виробництво збільшує обсяги», – написав він.

    За словами Вілкула, дуже важливо, щоб економіка країни працювала у воєнний час, адже це «кровоносна система держави».

    Відомо, що робота підприємства була зупинена 3 березня.

    Нагадаємо, на початку квітня у прифронтовій Дніпропетровській області стартували ремонти покриття на дорогах державного значення. Роботи відбуваються в межах експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідовують аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кривий Ріг дав країні перший військовий чавун