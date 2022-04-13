Кривий Ріг дав країні перший військовий чавун

Металургійний комбінат, один із найбільших виробників сталевого прокату «АрселорМіттал Кривий Ріг» частково відновив роботу. Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, на підприємстві запустили доменну піч №6.

«Сьогодні очікується вже 1000 тонн чавуну за добу. Вихід режим – п'ять-шість днів. Коксохімічне та гірничорудне виробництво збільшує обсяги», – написав він.

За словами Вілкула, дуже важливо, щоб економіка країни працювала у воєнний час, адже це «кровоносна система держави».

Відомо, що робота підприємства була зупинена 3 березня.

Нагадаємо, на початку квітня у прифронтовій Дніпропетровській області стартували ремонти покриття на дорогах державного значення. Роботи відбуваються в межах експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідовують аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном.