У Луцьку запустили в продаж марку «Українська мрія»

Голова Волинської обладміністрації пропонує назвати наступний літак, що створить Україна, «Софія»

28 червня, в День Конституції України, на Волині синхронно з усіма неокупованими обласними центрами держави та одночасно з Президентом Володимиром Зеленським у м. Гостомель Київської області та 11-річною авторкою малюнку Софійкою Кравчук із волинського Любомля запустили в продаж марку «Українська мрія». Вона стала третьою в серії патріотичної філателістичної продукції після «Русскій воєнний корабль, іди на…й» і «Русскій воєнний корабль, ВСЬО!». Про це повідомляє НСЖУ.

Крім директора облдирекції «Укрпошти» Івана Люсака на спецпогашення завітав голова облради Григорій Недопад.

До події долучився начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Також прибув із військової частини секретар НСЖУ, головний редактор «Волинської газети», офіцер управління одного з батальйонів сил Територіальної оборони ЗСУ Володимир Данилюк.

Ні мер м. Луцька Ігор Поліщук, ні хтось із його заступників чи депутатів не долучилися до загальноукраїнської патріотичної акції.

Як розповів Погуляйко, Софія Кравчук, яка відвідує художню школу, створила свій малюнок ще минулого року для конкурсу «Що для мене Україна?». А після того, як найбільший у світі український літак знищили російські окупанти в перший день підступної атаки на аеродром у м. Гостомель на Київщині, її малюнок під час конкурсу обрали для майбутньої марки. Зображення стало символом незламності нашого народу та української мрії в перемогу, яку не здолати.

«Надзвичайно приємно, що ескізом для марки обрали малюнок волинянки. Дякую Укрпошті за символічний вибір та дякую Софійці і її батькам за «Мрію», що увійде в історію. Пропоную назвати наступний літак, що створить Україна, «Софія», – зазначив голова Волинської ОВА.

фото: Укрпошта

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