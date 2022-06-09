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  4. Литва випустила марку з подарованим Україні «Байрактаром»
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    Соціум

    Литва випустила марку з подарованим Україні «Байрактаром»

    Мета акції донести до світу&nbsp;&ndash; якщо народ Литви може допомогти, можуть усі - Литва випустила марку з подарованим Україні «Байрактаром»
    Мета акції донести до світу – якщо народ Литви може допомогти, можуть усі
    фото: Пошта Литви

    Листи з новими марками закликають надсилати політикам, які не квапляться надавати Україні зброю

    У Литві з’явилися поштові марки, присвячені ударному безпілотнику «Байрактар», на придбання якого гроші збирали всією країною і який подарували Україні. Про це повідомляється на сайті «Пошти Литви».

    Ініціатива з листами полягає в тому, щоб надіслати політикам та міжнародним організаціям повідомлення, «яке закликає наслідувати прикладу маленької, але єдиної країни і проявити більше ініціативи в допомозі Україні». До акції долучаться відомі литовці.

    «Марки – це не просто маленькі витвори мистецтва, що зафіксували події, особи та ідеї. Їхня основна мета – писати і надсилати листи, передавати повідомлення. Це саме те, що ми хочемо зробити цією кампанією – надіслати лідерам країн та представникам міжнародних організацій повідомлення: якщо народ Литви може, можете й ви», – каже Аста Сунгайлене, генеральна директорка «Пошти Литви».

    Взяти участь у кампанії закликають усіх охочих. Листи просять писати англійською або ж мовою того, хто їх має отримати.

    Нагадаємо, раніше у Литві лише за три з половиною дні зібрали 5 млн євро для купівлі ударного безпілотника «Байрактар» для Збройних сил України. Посол України у Литві заявив, що це перший випадок в історії, коли люди збирали гроші на купівлю «Байрактара».

    Тоді гроші передали Міністерству оборони Литви, представники якого полетіли в Туреччину для укладання угоди про купівлю безпілотника. Але після того, як турецька компанія-виробник «Байрактарів» Baykar дізналася про збір коштів на нього литовцями, вона заявила, що безплатно передасть Литві безпілотник для України. За зібрані гроші придбають необхідні боєприпаси для «Байрактара», а решта грошей піде на підтримку України.

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    Теги: війна Литва Україна
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    Литва випустила марку з подарованим Україні «Байрактаром»