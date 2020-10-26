У Львові активістки вийшли на акцію солідарності проти заборони абортів у Польщі



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Під час заходу жінки тримали плакати з гаслами на кшталт «Сестринство. Підтримка. Солідарність», «Моє тіло – мій закон», «Я – людина, а не репродуктивний орган» Фото: Радіо Свобода

Львів’янки вважають, що рішення конституційного суду Польщі - спроба позбавити польок прав і свобод

Біля Генерального консульства Польщі у Львові близько півсотні активістів провели акцію солідарності з жінками Польщі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Львів’янки вважають, що рішення конституційного суду Польщі - спроба позбавити польок прав і свобод.

Учасниця акції Марія Собко сказала в коментарі ЗМІ, що акція солідарності стосується всіх жінок.

«Це безпрецедентний випадок у Польщі, бо у цій країні було одне з найсуворіших законодавств проти абортів. Тепер ще сильніше вирішили заборонити проведення абортів. Навіть якщо медичні показники свідчать про ризик важкого ураження плоду або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю, аборт буде заборонений у Польщі. Це повна, по суті, заборона абортів у Польщі», – каже Собко.

Під час заходу жінки тримали плакати з гаслами на кшталт «Сестринство. Підтримка. Солідарність», «Моє тіло – мій закон», «Я – людина, а не репродуктивний орган».

Захід тривав близько години.

Як відомо, у Польщі тривають протести проти заборони абортів.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

До КС звернулися 119 депутатів, які виступають проти абортів, зокрема з владної політсили «Право і справедливість». Суд зазначив, що Конституція гарантує кожній людині право на життя, навіть коли вона ще не народилася. Тому КС визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини.

Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.