У Польщі сотні людей протестують через заборону абортів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Конституційний Суд заборонив майже всі аборти

Поліція застосувала сльозогінний газ і затримала 15 людей

У столиці Польщі Варшаві сотні людей вийшли на акцію протесту через рішення Конституційного суду, що майже повністю заборонило аборти. Про це повідомляє RMF24 та Onet.

Зазначається, що протест розпочався ввечері 22 жовтня біля будівлі Конституційного суду, потім мітингувальники вирушили до офісу консервативної партії «Право і справедливість», а звідти до будинку лідера партії та віцепрем'єр-міністра Ярослава Качинського.

Там на протестувальників чекали правоохоронці. Поліція закликала людей розійтися.

Вночі 23 жовтня між поліцією та учасниками акції сталися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, а люди закидали поліціянтів камінням.

Police in #Poland have used pepper spray against hundreds of people protesting in #Warsaw against a court ruling that almost completely bans abortions. https://t.co/YqK7qiHe1c pic.twitter.com/iMdSwg8iEy — Atlantide (@Atlantide4world) October 23, 2020

Загалом через протест затримали 15 людей, відомо, що одну людину вже відпустили.

Водночас протестувальники заявили, що зберуться ще на одну акцію ввечері 23 жовтня.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

До КС звернулися 119 депутатів, які виступають проти абортів, зокрема з владної політсили «Право і справедливість». Суд зазначив, що Конституція гарантує кожній людині право на життя, навіть коли вона ще не народилася. Тому КС визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини.

Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.