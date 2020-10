У Польщі сотні людей протестують через заборону абортів

Поліція застосувала сльозогінний газ і затримала 15 людей

У столиці Польщі Варшаві сотні людей вийшли на акцію протесту через рішення Конституційного суду, що майже повністю заборонило аборти. Про це повідомляє RMF24 та Onet.

Зазначається, що протест розпочався ввечері 22 жовтня біля будівлі Конституційного суду, потім мітингувальники вирушили до офісу консервативної партії «Право і справедливість», а звідти до будинку лідера партії та віцепрем'єр-міністра Ярослава Качинського.

Там на протестувальників чекали правоохоронці. Поліція закликала людей розійтися.

Вночі 23 жовтня між поліцією та учасниками акції сталися сутички. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, а люди закидали поліціянтів камінням.

Police in #Poland have used pepper spray against hundreds of people protesting in #Warsaw against a court ruling that almost completely bans abortions. https://t.co/YqK7qiHe1c pic.twitter.com/iMdSwg8iEy