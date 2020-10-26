У Польщі тривають протести проти заборони абортів



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Протести проти заборони абортів розпочалися 22 жовтня після того, як Конституційний Суд прийняв рішення про майже повну заборону переривання вагітності

Демонстрації відбулися під стінами церков і соборів

У Польщі у неділю 25 жовтня продовжилися протести проти заборони абортів. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що демонстрації відбулися під стінами церков і соборів.

Лідери жіночих протестів проти заборони абортів у соцмережах закликали людей масово виходити до церков, одночасно консервативні групи почали закликати «захистити церкви» від протестувальників.

У Познані до собору під час служби зайшли кілька десятків людей та зривати богослужіння. Священик у підсумку припинив месу через неможливість провести її належним чином та повідомив поліцію. На близько 30 людей склали протоколи.

У Варшаві під стінами костелу Святого Хреста також зібралося кілька десятків мітингувальників з гаслами «Моє тіло – мій вибір», «Садисти», «Що ви знаєте про те, як народжувати», «Польща – це пекло для жінок».

Дві активістки з банером «Це ваша величезна помилка» спробували зайти всередину, їх не впустили.

Також мітинги відбулися і під стінами Кафедральної базиліки Іоанна Хрестителя, у костелі на площі Нарутовича, окремі протестувальники змогли зайти до середини.

Під стінами ще низки церков розвісили банери.

Однією з наймасовіших стала акція у Катовіце, де під Собором Короля Христа зібралося кілька тисяч людей. Мітингувальники вигукували слогани проти партії «Право і справедливість» і її лідера Ярослава Качинського: «Відділімо державу від церкви», «Це війна», «Хочемо людський, а не церковний закон».

Katowice z drona.

A Warszawie pod PAD-em tłum, który przeszedł spod Kurii pic.twitter.com/qB3sLjETCN — #StrajkKobiet (@strajkkobiet) October 25, 2020

Також на сходинках собору зібралося близько тридцяти активістів на підтримку судового рішення - члени «Молоді всепольської» (Młodzieży Wszechpolskiej) та деяких інших організацій, де розгорнули свої банери з гаслами проти абортів.

Мітинги розділяв кордон поліції. Коли протестувальники проти заборони абортів спробували прорвати кордон, поліція застосувала сльозогінний газ та почала відтісняти людей від собору.

Policja pròbowała rozproszyć tłum, zrobili się agresywni, rzucają szkłem, ktoś został ranny. Walka w obronie katedry trwa pic.twitter.com/b1Fopf0y5Y — Anna Mandrela (@AnnaMandrela) October 25, 2020

Протести пройшли також у Кракові, Жешуві, Лодзі, Білостоку, Гданську та багатьох менших містах.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

До КС звернулися 119 депутатів, які виступають проти абортів, зокрема з владної політсили «Право і справедливість». Суд зазначив, що Конституція гарантує кожній людині право на життя, навіть коли вона ще не народилася. Тому КС визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини.

Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.