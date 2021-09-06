У Львові чоловік влаштував приватне кладовище на місці садів

Зараз на цій території вже є 360 поховань і 40 склепів

У Львові 62-річний чоловік захопив землю одного з садово-городніх кооперативів в селі Рясне-Руське Львівської району і організував там приватне кладовище. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

26 серпня в поліцію Львова надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їхніх земель, розташованих в селі Рясне Львівського району.

За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома і погодження садівників, організував на їхніх земельних ділянках кладовище і проводить поховання померлих людей.

Зараз на цій території вже є 360 поховань і 40 склепів.

За інформацією Zaxid.net, підозрюваний - 62-річний підприємець Ярослав Мартинов. Свої дії він пояснив тим, що йому не було де ховати людей через зростання смертності.

«А де я повинен був ховати? Я ховаю п'яту частину львів'ян! Мені ніде було людей ховати, на вулиці коронавірус, смертність збільшилася вдвічі. Я написав звернення до міської ради з розширення кладовища. Два роки минуло, я відповіді так і не отримав. Мені було ніде ховати, і я сунувся самовільно», - заявив він.

Керівник садово-городнього кооперативу Підлісся Наталія Ониськіва заявила, що на цій території люди вирощували дерева, обробляли землю.

«Люди тут вирощували дерева, обробляли землю, як могли. Он дивіться: тут було дерево, і тут було дерево, а тут троянда була - це ж видно. Все знищили, щоб зробити могили», - обурилася вона.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України - самовільне зайняття земельної ділянки. Порушнику може загрожувати штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту.

До слова, у Рівному на старому єврейському кладовищі влаштували велопарк. У центрі міста на території, де знаходяться могили, молодь катається на велосипедах і строїть з надгробків трампліни.