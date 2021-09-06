МОЗ пропонує посилити карантин в Україні: названо дату

Цього тижня комісія з надзвичайних ситуацій розгляне подання Міністерства охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров’я подало подання Кабміну щодо переведення України в «жовту» зону карантину. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі «Україна 24».

За його словами, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну з «зеленої» в «жовту» зону.

«МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Більше від усього, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки», – повідомив Ляшко.

Також МОЗ назвав головну умову для переходу шкіл на дистанційне навчання.

Зазначимо, що у соціальних мережах оприлюднили інформацію про те, що по всій території України школи переходять на дистанційне навчання. У Міністерстві освіти цей факт спростували. У МОН додали, що навіть за погіршення епідемситуації деякі школи зможуть працювати очно.

Тим часом головний санітарний лікар вважає, що Україні уникнути локдауну не вдасться. Але його очікувати можна не раніше листопада. Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні.

Додамо, що у неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.