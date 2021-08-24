У Рівному на єврейському кладовищі велосипедисти влаштували трампліни з надгробків (відео)

Молодь катається прямо по могилах, а старі надгробки використовує для трюків

У Рівному на старому єврейському кладовищі влаштували велопарк. У центрі міста на території, де знаходяться могили, молодь катається на велосипедах і строїть з надгробків трампліни. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України (ОЄОУ).

«У центрі міста плюндрують місце поховання. Молодь витягує з землі старі мацеви, які потім використовує в якості зміцнення для побудови трамплінів. А з самої землі будуються трампліни», – йдеться в повідомленні.

Представники ОЄОУ звернулися до обласної адміністрації Рівного з проханням захистити кладовище від велосипедистів.

Для цього вони вже направили клопотання про присвоєння кладовищу статусу культурно-історичного об'єкта. Влада ОДА відреагувала на звернення і прийняла клопотання.

Незабаром велопарк на єврейському кладовищі закінчиться. Влада вже готує документи для нового статусу кладовища. Після цього постійне осквернення має остаточно припинитися.

Нагадаємо, у Франції прокуратура подала обвинувальний висновок проти творця сайту Ils sont partout (Вони всюди), який містить відомості про видатних євреїв країни і за її межами.

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