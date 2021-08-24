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    У Рівному на єврейському кладовищі велосипедисти влаштували трампліни з надгробків (відео)

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    Старі надгробки укладають для трюків на велосипедах - У Рівному на єврейському кладовищі велосипедисти влаштували трампліни з надгробків (відео)
    Старі надгробки укладають для трюків на велосипедах
    Скріншот із відео

    Молодь катається прямо по могилах, а старі надгробки використовує для трюків

    У Рівному на старому єврейському кладовищі влаштували велопарк. У центрі міста на території, де знаходяться могили, молодь катається на велосипедах і строїть з надгробків трампліни. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України (ОЄОУ).

    «У центрі міста плюндрують місце поховання. Молодь витягує з землі старі мацеви, які потім використовує в якості зміцнення для побудови трамплінів. А з самої землі будуються трампліни», – йдеться в повідомленні.

    Представники ОЄОУ звернулися до обласної адміністрації Рівного з проханням захистити кладовище від велосипедистів.

    Для цього вони вже направили клопотання про присвоєння кладовищу статусу культурно-історичного об'єкта. Влада ОДА відреагувала на звернення і прийняла клопотання.

    Незабаром велопарк на єврейському кладовищі закінчиться. Влада вже готує документи для нового статусу кладовища. Після цього постійне осквернення має остаточно припинитися.

    Нагадаємо, у Франції прокуратура подала обвинувальний висновок проти творця сайту Ils sont partout (Вони всюди), який містить відомості про видатних євреїв країни і за її межами.

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    Теги: документи громада Рівне парк поховання влада молодь
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    У Рівному на єврейському кладовищі велосипедисти влаштували трампліни з надгробків (відео)