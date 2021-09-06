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    У столиці презентували проєкт нової міської цільової програми гендерної рівності

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    Нова програма покликана реалізувати політику гендерної рівності в усіх аспектах життя - У столиці презентували проєкт нової міської цільової програми гендерної рівності
    Нова програма покликана реалізувати політику гендерної рівності в усіх аспектах життя
    Фото: vin.gov.ua

    Нова Програма поєднує у собі комплекс завдань і заходів, спрямованих на виконання зобов’язань, взятих у рамках добровільного приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків

    У Києві розробили проєкт нової міської цільової програми «Київ – місто рівних можливостей», яка спрямована на впровадження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності міста, відповідно до потреб жінок та чоловіків або їх груп. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час засідання Експертної ради з питань гендерної інтеграції.

    Нова програма покликана реалізувати політику гендерної рівності в усіх аспектах життя. Але мова йде, перш за все, не про гендерні квоти, а про гендерний підхід до втілення міських програм. Нова Програма поєднує у собі комплекс завдань і заходів, спрямованих на виконання зобов’язань, взятих у рамках добровільного приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Також програма сприятиме виконанню й інших національних програмних документів та взятих міжнародних зобов’язань у сфері гендерної політики та протидії дискримінації», – зазначила Марина Хонда.

    Вона також додала, що проєкт програми виноситься на обговорення, та закликала експертів у сфері гендерної рівності долучатися зі своїми пропозиціями.

    Програма «Київ – місто рівних можливостей» має на меті розв'язати наступні проблеми гендерно-збалансованого підходу:

    • Підвищити рівень професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та фахівців установ комунальної власності у сфері планування та виконання заходів із забезпечення політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
    • Збільшити частку жінок на керівних посадах Київської міської державної адміністрації та районних в м. Києві державних адміністрацій.
    • Розширити доступ жінок до процесів прийняття рішень на всіх рівнях, зокрема, у мирних переговорах, діяльності щодо встановлення миру, реінтеграції та примирення; участі у виборах (як кандидаток, так і виборниць), суспільно-політичній діяльності.
    • Удосконалити систему збору показників, розподілених за статтю, посилити навички роботи працівників Київської міської державної адміністрації та районних в м. Києві державних адміністрацій із цими даними.
    • Підвищити рівень гендерної культури киян щодо протидії дискримінації та сексизму, зменшити прояви хибного розуміння сутності гендерної рівності та актуальності впровадження гендерної політики у м. Києві.
    • Створити ефективну систему співпраці Київської міської державної адміністрації та районних державних адміністрацій у м. Києві з організаціями громадянського суспільства, міжнародними організаціями-партнерами щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

    Нагадаємо, із початку 2021 року у Києві зафіксовано 10904 звернення стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства.

    Як раніше повідомлялося, київська міська державна адміністрація ініціює створення «Гендерного паспорта Києва».

    До слова, організаційний комітет ЛГБТ-акції КиївПрайд-2021 запросив громадський сектор, медіа та політичні сили до підписання спільного маніфесту з пропозиціями щодо забезпечення в Україні громадянської рівності для ЛГБТ-спільноти.

    Теги: Київ самоврядування КМДА жінка чоловік гендер
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    У столиці презентували проєкт нової міської цільової програми гендерної рівності