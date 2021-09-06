У столиці презентували проєкт нової міської цільової програми гендерної рівності

Нова Програма поєднує у собі комплекс завдань і заходів, спрямованих на виконання зобов’язань, взятих у рамках добровільного приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків

У Києві розробили проєкт нової міської цільової програми «Київ – місто рівних можливостей», яка спрямована на впровадження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності міста, відповідно до потреб жінок та чоловіків або їх груп. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час засідання Експертної ради з питань гендерної інтеграції.

Нова програма покликана реалізувати політику гендерної рівності в усіх аспектах життя. Але мова йде, перш за все, не про гендерні квоти, а про гендерний підхід до втілення міських програм. Нова Програма поєднує у собі комплекс завдань і заходів, спрямованих на виконання зобов’язань, взятих у рамках добровільного приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Також програма сприятиме виконанню й інших національних програмних документів та взятих міжнародних зобов’язань у сфері гендерної політики та протидії дискримінації», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що проєкт програми виноситься на обговорення, та закликала експертів у сфері гендерної рівності долучатися зі своїми пропозиціями.

Програма «Київ – місто рівних можливостей» має на меті розв'язати наступні проблеми гендерно-збалансованого підходу:

Підвищити рівень професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та фахівців установ комунальної власності у сфері планування та виконання заходів із забезпечення політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Збільшити частку жінок на керівних посадах Київської міської державної адміністрації та районних в м. Києві державних адміністрацій.

Розширити доступ жінок до процесів прийняття рішень на всіх рівнях, зокрема, у мирних переговорах, діяльності щодо встановлення миру, реінтеграції та примирення; участі у виборах (як кандидаток, так і виборниць), суспільно-політичній діяльності.

Удосконалити систему збору показників, розподілених за статтю, посилити навички роботи працівників Київської міської державної адміністрації та районних в м. Києві державних адміністрацій із цими даними.

Підвищити рівень гендерної культури киян щодо протидії дискримінації та сексизму, зменшити прояви хибного розуміння сутності гендерної рівності та актуальності впровадження гендерної політики у м. Києві.

Створити ефективну систему співпраці Київської міської державної адміністрації та районних державних адміністрацій у м. Києві з організаціями громадянського суспільства, міжнародними організаціями-партнерами щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Нагадаємо, із початку 2021 року у Києві зафіксовано 10904 звернення стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Як раніше повідомлялося, київська міська державна адміністрація ініціює створення «Гендерного паспорта Києва».

До слова, організаційний комітет ЛГБТ-акції КиївПрайд-2021 запросив громадський сектор, медіа та політичні сили до підписання спільного маніфесту з пропозиціями щодо забезпечення в Україні громадянської рівності для ЛГБТ-спільноти.