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    Суспільство

    У Львові затримали хлопця, який закрив в банці кошеня

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    Фотографію котика в банці та відео з ним користувач виклав у Instagram - У Львові затримали хлопця, який закрив в банці кошеня
    Фотографію котика в банці та відео з ним користувач виклав у Instagram
    Скріншот

    Хлопець зізнався, що це був невдалий жарт

    Поліцейські затримали хлопця зі Львівщини, який розлютив українців, заради розваги закривши у банці кошеня та виклавши це в Instagram.

    Про це йдеться в повідомленні на сторінці Червоноградського відділу поліції у Facebook.

    Фотографію котика в банці та відео з ним користувач виклав у Instagram, підписавши фото: «Образився».

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    Згодом він записав ще одне відео, назвавши це невдалим жартом.

    «Любі друзі, то був просто жарт. З котом все в порядку. Не знаю, чого воно так набрало популярності. Банка не була закрита», – сказав хлопець.

    Але поліцію це не переконало, і в неділю, 26 липня, його затримали для реєстрації провадження. Хлопця відвезли в Сокальське відділення поліції для перевірки та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження з тваринами.

    На фотографії поліції хлопець тримає кошеня, тому можна припустити, що тварина не постраждала.

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    Нагадаємо, з Одеського зоопарку втекли три павіани.

    тварини поліція Instagram жарт
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