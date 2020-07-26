У Львові затримали хлопця, який закрив в банці кошеня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотографію котика в банці та відео з ним користувач виклав у Instagram Скріншот

Хлопець зізнався, що це був невдалий жарт

Поліцейські затримали хлопця зі Львівщини, який розлютив українців, заради розваги закривши у банці кошеня та виклавши це в Instagram.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Червоноградського відділу поліції у Facebook.

Фотографію котика в банці та відео з ним користувач виклав у Instagram, підписавши фото: «Образився».

Згодом він записав ще одне відео, назвавши це невдалим жартом.

«Любі друзі, то був просто жарт. З котом все в порядку. Не знаю, чого воно так набрало популярності. Банка не була закрита», – сказав хлопець.

Але поліцію це не переконало, і в неділю, 26 липня, його затримали для реєстрації провадження. Хлопця відвезли в Сокальське відділення поліції для перевірки та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом жорстокого поводження з тваринами.

На фотографії поліції хлопець тримає кошеня, тому можна припустити, що тварина не постраждала.

Нагадаємо, з Одеського зоопарку втекли три павіани.