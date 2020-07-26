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    Кримінал

    Біля автомийки у Харкові вибухнула граната

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    Від вибуху ніхто не постраждав - Біля автомийки у Харкові вибухнула граната
    Від вибуху ніхто не постраждав

    В приміщенні розбито вікна, пошкоджено фасад

    У Харкові біля автомийки на Глібовській вулиці вночі в неділю вибухнула граната.

    Як повідомляє місцева поліція, розбиті вікна та пошкоджений фасад виявив власник. Він і подзвонив на 102 близько 12:40.

    Поліціянти попередньо встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5.

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    Біля автомийки у Харкові вибухнула граната
    Біля автомийки у Харкові вибухнула граната
    Біля автомийки у Харкові вибухнула граната
    Біля автомийки у Харкові вибухнула граната
    Біля автомийки у Харкові вибухнула граната

    «До поліції від власника автомийки за адресою вулиця Глібівська, 1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні розбиті вікна, пошкоджений фасад та перед будівлею в землі утворена воронка. Вибухотехнічних управлінням оперативно та чітко встановлено, що вночі відбувся вибух ручної гранати РГД-5. Слідчі під процесуальним керівництвом встановлюють всі обставини та проводять розслідування за ч.4 ст.296 КК України», – написав у фейсбуці керівник Слідчого управління ГУ НП України в Харківській області Сергій Чиж.

    Від вибуху ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, 29 липня, у Києві в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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