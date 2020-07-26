У зоопарку Нью-Йорка звірі стали носіями двох різновидів коронавірусу



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Вчені сподіваються дізнатися, як вірус передався від людей до тварин і як він поширився серед тварин

Вчені хочуть дізнатися, як вірус передався від людей до тварин

Дослідники, які тримають тварин під наглядом у зоопарку Нью-Йорка, виявили в хижаків два різних штами коронавірусу. Про це повідомляє американський портал Biorxiv.

Вчені досліджували біоматеріали, взяті в тигрів і левів, які навесні перехворіли на коронавірус, а також у співробітників зоопарку, які контактували з тваринами. Виявилося, що тварини є носіями двох різних різновидів вірусу.

У разі першого штаму РНК SARS-CoV-2 у одного з тигрів у точності збігається зі структурою генома людського коронавірусу. У левів виявилася інша форма коронавірусу, і завезли його не з Нью-Йорка, а зі штату Коннектикут.

Вчені сподіваються дізнатися, як вірус передався від людей (відвідувачів або служителів зоопарку) до тварин і як він поширився серед тварин. Заражали вони один одного або кожен з чотирьох тигрів і трьох левів перехворів автономно.

Результати дослідження повинні допомогти запобігти поширенню коронавірусу серед диких тварин.

Зазначимо, що станом на 26 липня в Нью-Йорку зафіксовано 223 532 випадки зараження коронавірусною інфекцією. З них 32 608 людей померли і 72 632 вилікувалися.

Як повідомлялося, у Китаї виявили хворого на бубонну чуму.

Нагадаємо, 8 липня у пастуха з китайського регіону Внутрішня Монголія підтвердили бубонну чуму. Раніше хворобу виявили у двох людей із Монголії. Утім Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що ситуація під контролем, і про епідемію бубонної чуми не йдеться.