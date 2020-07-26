У Стамбулі через серцевий напад у водія автобус виїхав на тротуар, є поранені



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Водія та чотирьох осіб, які отримали травми в результаті інциденту, доправили до лікарні

Поліція проводить розслідування інциденту

У стамбульському районі Кадикьой пасажирський міський автобус виїхав на зустрічну смугу, потім на тротуар та в’їхав у парк, постраждали п’ять осіб. Причиною інциденту став серцевий напад у водія.

Про це повідомляє видання Hurriyet.

«Автобус, який належить головному управлінню експлуатації електричних трамваїв та тунелів в Стамбулі, виїхав на зустрічну смугу, тротуар, а потім заїхав у парк біля художнього центру Müjdat Gezen. Причиною ДТП став серцевий напад у 52-річного водія», – йдеться у повідомленні.

На місце прибули карети швидкої. Водія та чотирьох осіб, які отримали травми в результаті інциденту, доправили до лікарні.

Поліція проводить розслідування інциденту.

Нагадаємо, у Німеччині літак протаранив вежу аеропорту.

Як повідомлялося, у німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня, чорний позашляховик Mercedes в’їхав у натовп, поранивши 7 людей. Перехожі, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи.

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