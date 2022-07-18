«По $100 кожному»: Кім пообіцяв винагороду українцям

Акція поширюється лише на Миколаївську область

Громадянам, які допоможуть ловити коригувальників російського вогню у Миколаївській області виплачуватимуть по 100 доларів. Відповідну нагороду пообіцяв голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

Кім зазначив, що росіяни пропонують українцям злочинний заробіток – повідомляти їм дані, необхідні для більш точного обстрілу, а корегувальників потім все одно вичислюють та затримують.

«Вони якісь там копійки платять. Тисячу чи півтори тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої нема. Ми їх все одно потихеньку ловимо», – сказав керівник ОВА.

Однак, щоб процес вилову пішов швидше, Кім пропонує підключитися до полювання на зрадників простим мешканцям області. За інформацію, яка допоможе зловити навідника, вони отримуватимуть по 100 доларів. Інструкцію для майбутніх викривачів голова ОВА пообіцяв опублікувати згодом.

«Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника... Шукайте, хлопці!», – додав Кім.

Для того, щоб підозрюваного «взяли в розробку», необхідно буде на спеціально створену електронну пошту надіслати фото- та відео підтвердження того, що людина дійсно коригує ворожий вогонь. Акція поширюється лише на Миколаївську область.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва, який крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах. Надані зловмисником дані були використані РФ щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня.