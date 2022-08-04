Російські війська вгатили по двох районах Миколаєва

У результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки Миколаєва, виникла пожежа

Вранці 4 серпня під ворожі обстріли потрапили два райони Миколаєва. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста», – написав він у Telegram.

За попередньою інформацією, у результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки, виникла пожежа.

У Миколаєві досі повітряна тривога, що була оголошена о 6:13. Це вже четверта тривога від початку доби.

Мешканців міста просять залишатись вдома.

Як повідомлялося, близько 4 години ранку Миколаїв здригнувся від серії потужних вибухів

Вночі, 4 серпня, також у Нікополі та Харкові пролунали вибухи.

На світанку 3 серпня в Миколаєві теж пролунали вибухи. Окупанти обстріляли місто. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет.