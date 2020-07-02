У МОЗ розповіли, як уникнути скупчення у громадському транспорті



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У Києві патрульні влаштували рейди маршрутками

Місцева влада повинна збільшити кількість рухомого складу на маршруті, зазначив Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що місцева влада повинна збільшити кількість рухомого складу на маршруті, щоб уникнути скупчення людей. При цьому він зазначив, що в громадському транспорті повинні бути заповнені тільки посадочні місця.

Про це він повідомив в ефірі «Громадського».

«Як ми можемо впливати на скупчення людей в громадському транспорті? В першу чергу, збільшенням кількості транспорту. По-друге, розведення в часі початку роботи і завершення роботи на державних підприємствах, установах... Це також розтягує «час пік». Цікава була фраза:«ніхто цього не вирішує». Але питання до кого? До місцевого самоврядування», - зазначив Ляшко.

За його словами, такий досвід Україна може перейняти в інших країн: Італії, Франції, Іспанії, Польщі.

«Коли ми говорили, чому у нас закривається транспорт, а в тих країнах немає. Такого скупчення в годину пік в тих країнах не відбувається. Тут ряд факторів. Транспортну інфраструктуру потрібно готувати до таких випадків», - додав Ляшко.

Як повідомлялося, на Київщині екіпажі патрульної поліції проводять перевірку пасажирських перевезень. Патрульні інформують та попереджають водіїв про необхідність дотримання обмежень, які введені на період карантинних заходів.