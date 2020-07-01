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    Карантин і транспорт: на Київщині поліція перевіряє маршрутки

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    Патрульні виявляють порушення у сфері безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень - Карантин і транспорт: на Київщині поліція перевіряє маршрутки
    Патрульні виявляють порушення у сфері безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Правоохоронці перевіряють дотримання карантинних обмежень

    На Київщині екіпажі патрульної поліції проводять перевірку пасажирських перевезень. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Патрульні інформують та попереджають водіїв про необхідність дотримання обмежень, які введені на період карантинних заходів:

    • перевезення пасажирів повинне здійснюватися виключно у масках,
    • кількість пасажирів в автобусах має відповідати кількості місць для сидіння, визначених заводом-виробником з дотриманням протиепідемічних заходів.

    Окрім того, поліцейськими проводяться профілактичні заходи, націлені на виявлення порушень у сфері безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень.

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    Карантин і транспорт: на Київщині поліція перевіряє маршрутки
    Карантин і транспорт: на Київщині поліція перевіряє маршрутки

    «Такі заходи посилять контроль за безпекою дорожнього руху та запобігатимуть виникненню надзвичайних подій під час пасажирських перевезень. У разі виявлення порушень норм у сфері пасажирських перевезень, правопорушників притягуватимуть до адміністративної відповідальності», - зазначили в поліції.

    До слова, водій маршрутного таксі «Київ-Чернігів» заявив, що не виконуватиме постанову Кабміну про носіння масок у громадському транспорті, оскільки не вважає теперішню владу легітимною і коронавірус великою проблемою.

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    Національна поліція України громадський транспорт Київщина карантин перевезення
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