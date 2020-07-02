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    Здоров'я

    На Буковині виявили ще 44 випадки коронавірусу

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    Впродовж доби 1 липня Чернівецький обласний лабораторний центр опрацював 470 зразків на коронавірус - На Буковині виявили ще 44 випадки коронавірусу
    Впродовж доби 1 липня Чернівецький обласний лабораторний центр опрацював 470 зразків на коронавірус

    Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4894 особи

    Станом на вечір 1 липня на Буковині офіційно підтверджено ще 44 випадки зараження коронавірусом. 

    Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук у своєму Facebook.

    Усього лабораторний центр опрацював 470 зразків.

    «Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4894 особи», — повідомив голова ОДА.

    54 буковинці сьогодні здолали Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що на Буковині у вівторок, 30 червня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом.

    29 червня чернівецькі медики упродовж отримали лабораторні підтвердження 56 випадків зараження коронавірусом.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
    • Одужали
      19548
    • Померли
      1173

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.

    Чернівецька область хвороби карантин коронавірус
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