На Буковині виявили ще 44 випадки коронавірусу



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Впродовж доби 1 липня Чернівецький обласний лабораторний центр опрацював 470 зразків на коронавірус

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4894 особи

Станом на вечір 1 липня на Буковині офіційно підтверджено ще 44 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук у своєму Facebook.

Усього лабораторний центр опрацював 470 зразків.

«Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4894 особи», — повідомив голова ОДА.

54 буковинці сьогодні здолали Covid-19.

Раніше повідомлялося, що на Буковині у вівторок, 30 червня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом.

29 червня чернівецькі медики упродовж отримали лабораторні підтвердження 56 випадків зараження коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 44998

Хворіють 24277

Одужали 19548

Померли 1173

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.