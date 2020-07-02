Двічі порушував карантин: у Новій Зеландії міністр охорони здоров’я пішов у відставку



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Міністр охорони здоров’я Нової Зеландії пішов у відставку

У квітні міністр був понижений на посаді після того, як відвіз свою сім'ю на пляж під час вихідних

Міністр охорони здоров’я Нової Зеландії Девід Кларк, який двічі порушував режим самоізоляції за час пов’язаного з пандемією коронавірусу карантину, пішов у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

«Мені стало більш очевидно, що продовження моєї роботи на цій посаді відволікає уряд в його боротьбі з Covid-19 і глобальною пандемією», — заявив Кларк на пресконференції.

Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн прийняла його відставку.

Серед причин звільнення Кларка — критика дій уряду в питанні боротьби з коронавірусом. Зокрема, невдоволення суспільства було викликане тим, що в одному випадку двом людям було дозволено передчасно вийти з ізоляції, щоб відвідати хворого батька без перевірки на вірус. Пізніше було підтверджено, що у них Covid-19.

На Кларка також чинився тиск після того, як він сам кілька разів порушив карантин. У квітні він був понижений на посаді після того, як відвіз свою сім'ю на пляж під час вихідних.

Він також їздив на гірських велосипедах під час карантину, що вважалося порушенням.

Раніше Кларк пропонував свою відставку, але його залишили на посаді через необхідність боротися з кризою, обумовленою пандемією.

Міністр освіти Кріс Гіпкінс керуватиме департаментом охорони здоров'я до виборів в країні у вересні.

У Новій Зеландії зареєстровано 1528 підтверджених або ймовірних випадків коронавірусу, 22 людини померли. Минулого місяця всі пов'язані з Covid-19 обмеження були скасовані, і країну оголосили вільною від вірусу.