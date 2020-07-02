Ляшко пояснив, чому в МОЗ немає поденної статистики загальної смертності
Смертність фіксує Держслужба статистики, зазначив Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що Міністерство охорони здоров’я не володіє статистикою загальної поденної смертності порівняно з минулим роком.
Про це Ляшко розповів в ефірі телеканалу hromadske.
Причиною цьому він назвав те, що розпорядником цих даних є Державна служба статистики, а також тривалий процес підтвердження смерті конкретної людини.
«Смертність фіксується зовсім іншими механізмами, її оприлюднює Державна служба статистики. Ми також беремо звідти інформацію, якою користуємось, зокрема, і коли порівнюємо динаміку (смертності — ред.)», — зазначив Ляшко.
Головний санлікар пояснив, що питання смертності ще проходить через реєстраційну службу, а кожен випадок смерті людини має бути підтверджений судово-медичним експертом і патологоанатомом.
«Поденної загальної смертності в нас немає — тому що це питання не до Міністерства охорони здоров’я. У нинішніх умовах запровадити оперативний збір щоденної смертності неможливо технічно… Я розумію, чому так відбувається. Тому що підняти систему знизу на національний рівень, верифікувати її — це нам Державна служба статистики дає на 20-те число цього місяця за попередній місяць. Тобто інформацію за квітень ми маємо в травні після 20-го числа», — додав він.
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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.