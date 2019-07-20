У МОЗ розповіли, як зросла кількість вакцинованих дітей за чотири роки



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За 2017-2018 роки в України вакцинували понад 700 тисяч дітей до 18 років

Найбільше немовлят вакцинованих проти кору, паротиту та краснухи: щеплення отримали понад 90% дітей до одного року - пресслужба МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що з 2016 до 2019 року охоплення щепленнями серед дітей віком до одного року зросло у рази, наприклад, від кору — удвічі, від кошклюшу та дифтерії — втричі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що найбільше немовлят вакцинованих проти кору, паротиту та краснухи: щеплення отримали понад 90% дітей 1 року. У 2016 році цей показник був менше 45%.

Крім планових щеплень, вакцинацію проводили і для тих дітей, які раніше не отримали необхідних щеплень. Так, у межах додаткових заходів проти кору, за 2017-2018 роки в України вакцинували понад 700 тисяч дітей до 18 років.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України повідомило про скасування вікових обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.

Як повідомлялося, Україна очолила список країн з найбільшим поширенням кору у 2018 році.