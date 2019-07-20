  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У МОЗ розповіли, як зросла кількість вакцинованих дітей за чотири роки

    • Розсилка
    За 2017-2018 роки в України вакцинували понад 700 тисяч дітей до 18 років - У МОЗ розповіли, як зросла кількість вакцинованих дітей за чотири роки
    За 2017-2018 роки в України вакцинували понад 700 тисяч дітей до 18 років

    Найбільше немовлят вакцинованих проти кору, паротиту та краснухи: щеплення отримали понад 90% дітей до одного року - пресслужба МОЗ

    У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що з 2016 до 2019 року охоплення щепленнями серед дітей віком до одного року зросло у рази, наприклад, від кору — удвічі, від кошклюшу та дифтерії — втричі.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Читайте також

    Зазначається, що найбільше немовлят вакцинованих проти кору, паротиту та краснухи: щеплення отримали понад 90% дітей 1 року. У 2016 році цей показник був менше 45%. 

    Крім планових щеплень, вакцинацію проводили і для тих дітей, які раніше не отримали необхідних щеплень. Так, у межах додаткових заходів проти кору, за 2017-2018 роки в України вакцинували понад 700 тисяч дітей до 18 років. 

    Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я України повідомило про скасування вікових обмежень на безоплатну вакцинацію від кору.

    Як повідомлялося,  Україна очолила список країн з найбільшим поширенням кору у 2018 році.

    Читайте також
    Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення інфекція вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ