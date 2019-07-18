В Одесі понад 1700 дерев вакциновано від шкідників



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Вперше вакциновано кілька десятків платанів і шовковиці від білого американського метелика

В останні роки почастішали випадки ураження каштанів Одеси мінуючою міллю. Ця проблема характерна не тільки для нашого міста, а й усіх європейських міст.

Для запобігання негативним наслідкам від зараження дерев мінуючою міллю одеські озеленювачі щорічно прищеплюють каштани спеціальною вакциною.

Починаючи з 2017 року комунальне підприємство «Міськзелентрест» почало впроваджувати нові методи лікування і збереження зелених насаджень. З огляду на збільшення кількості випадків ураження каштанів мінуючою міллю в рамках експерименту у 2017-2018 роках фахівці підприємства приступили до обробки каштанів методом вакцинації.

Для введення ін'єкції в судинну тканину дерева робиться отвір, ліки розходяться, потрапляючи всередину листя, яке стає неїстівним для мінуючої молі. Внаслідок цієї процедури личинка вмирає. Такий спосіб боротьби з шкідниками є дозволеним у населених пунктах, оскільки є повністю безпечним як для навколишнього середовища, так і для самого дерева.

За 2018 рік було вакциновано 1000 дерев. Експериментальні обробки дали позитивний результат, тому в поточному 2019 році вакциновано ще 1686 каштанів.

Роботи виконувалися за такими адресами: Меморіал героїчної оборони Одеси 411 батарея (каштанова гай), вул. Дача Ковалевського; вул. Буніна (парний бік, від вул. Канатної до вул. Преображенської), вул. Кінна (парний -непарний бік, від вул. Софіївської до вул. Новосельського), вул. Гоголя №14-16; вул. Іцхака Рабіна (непарний бік, від вул. Героїв Крут до вул. Генерала Петрова), вул. Іцхака Рабіна (непарний бік, від вул. Ген. Петрова до вул. Інглезі), вул. Генерала Петрова (парний - непарний бік, від вул. Іцхака Рабіна до вул. Радісної), площа Дерев'янка №1-3; Люстдорфська дорога (парний - непарний бік, від пр-ту Глушка до вул. Вільямса), дендропарк Перемоги, пр-т Шевченка, 14 та інші.

Враховуючи позитивний досвід у боротьбі з мінуючою міллю, цього року також експериментально вакциновано 43 платани від платанової мереживниці (пр-т Шевченка №31 до 10 квітня – непарний бік) і 52 шовковиці (тутове дерево) та 40 кленів проти американського білого метелика, нашестя якого спостерігалося торік (дендропарк Перемоги, сквер Олімпієць, Приморська райадміністрація, бульвар Жванецького, Куточок Старої Одеси).

«У разі, якщо вакцинація платанів і шовковиці проявить себе з позитивного боку, то вже наступного року вакцинація цих рослин буде більш масовою», - зазначив головний інженер КП «Міськзелентрест» Володимир Хрома.

Необхідно відзначити, що розмір збитку, викликаного цими видами шкідників, у Європі обчислюється сотнями мільйонів євро на рік. Завдані ними збитки призводять до того, що шкідники поїдають листя дерев, внаслідок чого крони не забезпечують достатнього накопичення поживних речовин, через що зелені насадження гинуть.