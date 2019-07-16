У МОЗ розповіли, як зберігати ліки влітку



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У Міністерстві радять не зберігати ліки у холодильнику, якщо в інструкції це не зазначено

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли за якої температури потрібно зберігати ліки та чому не варто залишати препарати в машині. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Більшість ліків слід зберігати за температури не вище 25 градусів за Цельсієм в сухому місці, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Водночас не зберігайте ліки у холодильнику, якщо в інструкції це не зазначено», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що не можна залишати ліки у ванній кімнаті або інших приміщеннях з високою вологістю, на підвіконні чи столі, де можливе потрапляння сонячних променів, в автомобілі. У спеку він може нагріватися до 70 градусів за Цельсієм - такої температури достатньо, щоби вони зіпсувалися.

Також, при подорожі літаком потрібно тримати ліки в ручному вантажі.

«Температура місця для зберігання багажу в літаку зазвичай не контролюється, тому існує високий ризик, що ліки зіпсуються чи втратять ефективність», - зазначається в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я України пропонує змінити підхід до призначення ліків - таблетка замість уколу. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні пріоритетним буде застосування неін’єкційних (пероральних) форм лікарських засобів. У всіх випадках, коли таблетка і укол мають рівнозначну дію, лікарі мають призначати саме таблетовані форми», - зауважили у МОЗ.

Такий проект наказу опублікували для громадського обговорення, додали у відомстві.

У МОЗ вказали на існування міфу, ніби уколи більш дієві, аніж пігулки, який поширений не лише в Україні. «Насправді у більшості випадків немає значення, в якій формі діюча речовина потрапить в організм. Лише в деяких рекомендовано саме ін’єкційну форму (невідкладні стани, знепритомнення пацієнта, введення інсуліну, тощо)», - наголосили у міністерстві.

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що треба робити, аби знизити ризики передчасної смерті. За її даними, для цього насамперед потрібно контролювати тиск та за потреби приймати ліки для його нормалізації. Вимірювання тиску допоможе вчасно виявити проблему та уникнути небажаних наслідків.