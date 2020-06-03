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    Потенційні вбивці на дорогах: Геращенко опублікував список автономерів порушників ПДР

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    Антон Геращенко опублікував список автономерів порушників ПДР - Потенційні вбивці на дорогах: Геращенко опублікував список автономерів порушників ПДР
    Антон Геращенко опублікував список автономерів порушників ПДР

    Антирекордсменом став Porsche Cayenne, водій якого, промчав зі швидкістю 210 км/год по трасі Київ — Харків

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год. Він назвав їх «потенційними вбивцями».

    Список автономерів Геращенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Публікую список потенційних вбивць на дорозі. Тих водіїв, хто 2 червня дозволив собі їздити зі швидкістю більше 170 і більше кілометрів на годину. Поважаючи персональні дані власників транспортних засобів, ми залишили лише дві з чотирьох букв і цифри їх номерних знаків», — пояснив Геращенко.

    Він повідомив, що кожен з цих порушників отримає лист зі штрафом, та зазначив, що поки цей лист дійде до водія — той «може накоїти чимало бід». Тому Геращенко запропонував поширити цей запис у соціальній мережі Facebook «щоб запобігти порушенням з боку цих потенційних дорожніх вбивць вже зараз».

    «Якщо у Вас є знайомий з такою комбінацією перших букв і цифр його авто — запитаєте його будь ласка — це не ти дорогою, проїхав 2 го червня зі швидкістю понад 170 км/год, наражаючи на небезпеку себе та оточуючих? І якщо це були Ваш знайомий, то по-перше, попросіть його не їздити так швидко, а по-друге, попередьте його, що скоро до Вас прийде лист зі штрафом за перевищення швидкості», — резюмував Геращенко.

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    До цього Геращенко повідомив про поставлений антирекорд швидкості, який зафіксувала системи автофіксації порушень ПДР.

    «Антирекордсменом сьогоднішнього дня (2 червня — ред.) став Porsche Cayenne, водій якого, культивуючи велич автовиробників, цинічно нехтуючи встановлені суспільством обмеження, промчав сьогодні зі швидкістю 210 км/год по трасі Київ — Харків», — написав заступник міністра, та додав, що водій авто отримає штраф у 510 гривень.

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    Як повідомлялося, за перші 17 годин роботи система автофіксації порушень ПДР у Києві зафіксувала понад 35 тисяч подій. Названо «лідерів перегонів» серед порушників: Mercedes рухався містом зі швидкістю 208 км/год, а BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, тому водій отримає 3 штрафи.

    Нагадаємо, у понеділок, 1 червня, в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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