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    Автофіксація порушень на дорогах: водіям полетіли перші 2,4 тис. «листів щастя»

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    Адміністративні постанови порушникам доставлятиме Укрпошта - Автофіксація порушень на дорогах: водіям полетіли перші 2,4 тис. «листів щастя»
    Адміністративні постанови порушникам доставлятиме Укрпошта
    Фото: Олексій Білошицький, Facebook

    Поліція почала складати адмінпротоколи на водіїв, порушення яких зафіксували відеокамери на дорогах

    За результатами перших двох днів роботи системи автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму на дорогах складено 2400 адміністративних постанов, які вже розсилаються водіям-порушникам.

    Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

    «Перші 2400 адмінпостанов відправляються до Укрпошти і невдовзі їх отримають порушники швидкісного режиму», - написав він.

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    Автофіксація порушень на дорогах: водіям полетіли перші 2,4 тис. «листів щастя»
    Автофіксація порушень на дорогах: водіям полетіли перші 2,4 тис. «листів щастя»
    Автофіксація порушень на дорогах: водіям полетіли перші 2,4 тис. «листів щастя»
    Автофіксація порушень на дорогах: водіям полетіли перші 2,4 тис. «листів щастя»
    Автофіксація порушень на дорогах: водіям полетіли перші 2,4 тис. «листів щастя»
    Автофіксація порушень на дорогах: водіям полетіли перші 2,4 тис. «листів щастя»

    Білошицький також розповів, як дізнатися про факт фіксації порушення:

    • на офіційних вебсайтах МВС та Головного сервісного центру МВС в «Електронному кабінеті водія»;
    • від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника;
    • від представників Державна прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

    Білошицький наголосив, що мета встановлення системи автоматичної фіксації - превентивна. «Це необхідно для того, щоб покращити безпеку дорожнього руху, зменшити аварійність і смертність на українських дорогах», - зазначив він.

    Нагадаємо, у понеділок, 1 червня, в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

    2 червня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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