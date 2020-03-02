«95 квартал» отримає 15% ефіру телеканалу «Дом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контент «95 кварталу» досить преміальний, заявила в.о. генерального директора телеканалу UA TV

Контент, який надаватимуть чотири медіагрупи, - розважальний

Контент для нового телеканалу для тимчасово окупованих територій України формуватимуть чотири медіагрупи.

Про це під час презентації концепції нового телеканалу для окупованих територій повідомила в.о. генерального директора телеканалу UA TV Юлія Островська.

«Звичайно, є виробництво студії «95 квартал», є контент, бо він теж досить преміальний і його любили до цього, і сподіваюся, що люблять і зараз на тих територіях. Зараз сітка дуже жива і зараз частка десь 15%», - сказала Островська.

Водночас, як зазначив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, контент, який надаватимуть медіагрупи, - розважальний.

За словами Потураєва, медіагрупи, з ким проведені перемовини і з ким співпрацює телеканал: це медіагрупа «СтарЛайт Медіа», медіагрупа «1+1», медіагрупа «Україна» та медіагрупа телеканалу «Інтер».

Зазначимо, що член Нацради не підтримав переоформлення ліцензій для телеканалу «Дом»: «Не хочу голосувати за кота в мішку».

Як повідомлялося, в Україні з 1 березня почалося мовлення розважально-інформаційного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який називається «Дім».

Міністерство культури, молоді та спорту презентувало концепцію нового каналу для окупованих територій.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив розблокувати супутниковий сигнал загальнонаціональних телеканалів. Очікується, що найближчим часом найбільші телеканали запустять відкриті міжнародні версії на супутнику.

До цього міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявляв, що мовлення на тимчасово окупованих територіях є пріоритетним завданням.