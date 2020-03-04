Стало відомо, які супутникові канали можна буде дивитися безкоштовно



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Безкоштовні супутникові версії телеканалів дещо відрізнятимуться

Як вже відомо, супутникові канали стануть доступними в Україні з 16 березня 2020 року. Після того, як понад 20 телеканалів були закодовані, деякі з них повернуться, але в іншому форматі. Це будуть чотири міжнародні версії національних каналів.

У вільному доступі протягом двох років будуть міжнародні версії таких каналів:

«1+1 International»,

«Інтер +».

«Україна 24».

Вищезгадані канали вже ведуть мовлення на супутнику, а StarLightMedia створить новий міжнародний канал (сюди увійдуть проєкти Нового каналу, ICTV, СТБ). Назва цього каналу поки не розголошується.

Зазначимо, що ці канали не дублюють сітку основного каналу. Приміром, прем'єри шоу і серіалів не завжди можна буде подивитися вчасно, а побачити лише в повторі, а деякі - показувати взагалі не будуть. Це пов'язано з тим, що наприклад у Німеччині є свій «Голос країни» і робити доступним в цій країні нашу версію стане грубим порушенням авторських прав.

На міжнародних каналах не буде таких проєктів, як той же «Голос країни», «Танці з зірками» і фільмопоказів Disney, Fox, Paramount. Але український продукт - ток-шоу, політичні програми, серіали дивитися буде можна.

Окрім запуску міжнародних каналів оператори супутникового телебачення Xtra TV і Viasat повинні будуть розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення.

Нагадаємо, в Україні 28 січня 24 українських канали, які раніше були у вільному доступі, перейшли на платне мовлення. Це телеканали головних українських медіагруп (1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group, медіа група «Україна»).

28 лютого стало відомо, що українські супутникові канали розблокують у березні

Як повідомлялося, в Україні з 1 березня почалося мовлення розважально-інформаційного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який називається «Дім».

Міністерство культури, молоді та спорту презентувало концепцію нового каналу для окупованих територій.

Джерело: РБК-Україна