Зеленський звільнив чотирьох членів Нацради і заново призначив двох



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Повноваження членів Нацради були припинені достроково через незадовільну оцінку їхньої роботи згідно зі звітом Нацради за 2019 рік

Президент України Володимир Зеленський звільнив членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Уляну Фещук, Сергія Костинського, Валентина Коваля і Юрія Зіневича.

Відповідні укази № 63/2020, № 64/2020, № 65/2020 і № 66/2020 від 4 березня оприлюднено на сайті глави держави.

Повноваження членів Нацради припинено достроково відповідно до пункту 9 частини першої, частини четвертої статті 8, частини п’ятої статті 16 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».

Посилання на ці норми закону свідчить про те, що президент за результатами розгляду звіту Нацради за 2019 рік прийняв рішення про незадовільну оцінку діяльності членів Нацради і, відповідно, вирішив достроково припинити їхні повноваження.

Іншими указами № 67/2020 і № 68/2020 від 5 березня президент заново призначив членами Нацради Юрія Зіневича і Валентина Коваля.

Нагадаємо, Сергій Костинський та Уляна Фещук працювали членами Нацради з 14 вересня 2015 року. Їх призначив президент Петро Порошенко на місце Григорія Шверка та Геннадія Севрюкова, які були обрані народними депутатами.

Юрій Зіневич став членом Нацради 9 липня 2019 року. Його призначив президент Володимир Зеленський, перед тим скасувавши звільнення Юрія Артеменка та призначення Володимира Горковенка (цю ротацію провів Петро Порошенко) і дочекавшись завершення строку повноважень Юрія Артеменка.