У Порошенка відреагували на звільнення колишніх беркутівців: Кремль визнав провину у вбивствах на Майдані



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Силовики біля Лук'янівського СІЗО, де очікують на обмін звільнені судом ексберкутівці Фото: Главком

Рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції гідності, «обірве останні ниточки» до безпосередніх замовників злочинів з Москви, заявили у «ЄС»

Політична партія «Європейська Солідарність» категорично засуджує включення до списків на обмін полоненими колишніх співробітників «Беркуту», які причетні до вбивств Небесної сотні під час Революції гідності.

«Росія завжди прагнула до включення їх до списків на обмін, але п’ятий президент України Петро Порошенко та наша політична сила завжди вважали такий формат неприпустимим. Ми як ніхто усвідомлюємо виняткову важливість звільнення наших громадян з полону, і саме тому Петро Порошенко домігся звільнення більше 3000 українських полонених. Однак, при цьому, він завжди знаходив інші можливості для звільнення українців з полону», - йдеться у заяві політсили.

У «ЄС» вважають, що рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції гідності, «обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть в Москву, до головного замовника Путіна та його маріонетки Януковича».

«Прагнення росіян отримати беркутівців під свою юрисдикцію є публічним визнанням причетності Кремля до масових розстрілів на Майдані, а операція по обміну полоненими знадобилася винятково для того, аби замести злочини, які стали початком військової інтервенції Росії в Україну.

Не для того Росії знадобилась видача беркутівців, щоб організувати обмін полоненими, а для того Росії знадобився обмін полоненими, щоб отримати беркутівців.

Тим більше викликає обурення згода української влади на видачу Росії важливих учасників і свідків злочинів російської агентури. Хоча хіба можна було очікувати чогось іншого від скалозубів, які у розпал трагічних подій на Майдані радили «Беркуту» ебонітовими паличками здобувати електрику, б’ючи протестувальників?», - додали у «Європейській Солідарності»

«Особливо огиду» у політсили викликає генеральний прокурор Рябошапка, «який, будучи відповідно до матеріалів американського слідства «на 100%» людиною Зеленського, замість того, щоб забезпечувати справедливе покарання злочинців, публічно виправдовує їх звільнення «прямо у залі суду».

«Втрата осіб, причетних до вбивств на Майдані, унеможливить покарання виконавців та замовників злочинів, здійснених під час Революції гідності, і відповідальність за це буде лежати винятково на нинішній владі та особисто президенті Зеленському», - резюмується у заяві.

Нагадаємо, група активістів заблокувала виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.

Раніше повідомлялося, що люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.