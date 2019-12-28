У Зеленського присвоїли собі заслуги Порошенка в отриманні $3 млрд від «Газпрому», – Гончаренко



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Народний депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко

Позов проти Газпрому був поданий при Порошенку і заснований на директивах Порошенка – Гончаренко

Влада президента Зеленського прагне показати суспільству свою значну перемогу в отриманні 3 млрд доларів компенсації від російського «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу, але ці дії є привласненням досягнень попередньої влади.

Про це написав народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Сьогодні з’явилась чудова новина про те, що Газпром повернув Україні борг у 3 млрд доларів. Звісно ж, Зеленський представив це як своє велике досягнення.

Хочу дещо нагадати: позов проти Газпрому був поданий при Порошенку, позов заснований на директивах Порошенка і цей позов підтримувався у всьому попередньою владою», - зазначив депутат.

Гончаренко зазначив, що головне питання на сьогодні не отримання від Росії 3 млрд доларів за попередніми позовами, а стратегія нової влади щодо нових позовів 12 млрд доларів, які Україна імовірно виграє.

«А тепер питання, чи зможе нинішня влада довести до перемоги інші позови проти Росії. Ніхто не говорить відкрито, але ходять чутки і російська влада розказує, що Україна завідомо відмовляється від значної суми позову проти Москви. Тому чи виграш це – Думай-те!», – написав політик.

Як повідомлялося, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав виплату «Газпромом» $2,9 млрд НАК «Нафтогаз України» за рішенням Стокгольмського арбітражу у справі про транзит газу.