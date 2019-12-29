Під Лук’янівським СІЗО зростає кількість протестувальників



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Активісти й надалі блокують виїзд з території СІЗО Фото Максима Литвиненка

Підтримати акцію прийшли нардепи Герасимов та Чийгоз

Поряд зі слідчим ізолятором на столичній Лук’янівці, звідки в межах сьогоднішнього обміну полоненими до Росії збираються вивезти звільнених з-під арешту колишніх бійців «Беркуту», збільшується кількість учасників протесту.

Вони й надалі блокують виїзд з території СІЗО, передає кореспондент Еспресо.TV.

З ними перебувають народні депутати від фракції «Європейська солідарність» Артур Гермасимов та Ахтем Чийгоз.

Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, – Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Вчора ввечорі, під Лук’янівським СІЗО сталася штовханина між протестувальниками та силовиками.

Нагадаємо, військовий борт вилетів з Борисполя для обміну.

Почався обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО.