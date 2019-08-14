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    Суспільство

    У Раді Підготовча група розглядає зменшення кількості комітетів та їх склад

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    Перше засідання Верховної ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня - У Раді Підготовча група розглядає зменшення кількості комітетів та їх склад
    Перше засідання Верховної ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня

    Представники партії «Слуга народу» запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-ох

    У Верховній Раді сьогодні, 14 серпня, розпочалося друге засідання Підготовчої групи, на якому новообрані депутати розглядають зменшення кількості парламентських комітетів та їх склад.

    Про це журналістам повідомила новообраний народний депутат Галина Янченко (партія «Слуга народу»), повідомляє Укрінформ.

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    «Сьогодні будемо затверджувати положення, найімовірніше, про роботу підготовчої підгрупи, а також буде обговорюватися питання щодо комітетів. Але більш ґрунтовна робота з цього приводу буде вестися в підгрупах, створення яких також планується обговорити сьогодні», - сказала Янченко.

    Вона також висловила сподівання, що народні депутати від інших політсил підтримають пропозицію «Слуги народу» щодо зменшення кількості комітетів.

    Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії «Слуга народу» запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-ох.

    Нагадаємо, перше засідання Верховної ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

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