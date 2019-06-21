У Раді суддів заявили про тиск з боку президента напередодні обрання суддів КСУ і членів ВККС



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Глава Ради суддів також повідомив, що звернувся до Зеленського з вимогою вжити невідкладних заходів.

Сьогодні вночі і вранці почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації президента України наказують зірвати проведення засідання РСУ, - Ткачук

Рада суддів України заявляє про тиск з боку офісу президента Володимира Зеленського. Про це заявив глава ради, суддя Верховного суду Олег Ткачук, передає прес-служба РСУ на своїй сторінці у Facebook.

Ткачук зазначає, що 21 червня 2019 року в РСУ заплановано чергове засідання для вирішення питання про скликання позачергового з'їзду суддів з метою обрання суддів Конституційного суду України і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації президента України главам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів», - наголосив глава РСУ.

За його словами, такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, також були продемонстровані 19 червня в ході зустрічі заступника глави офісу Зеленського Руслана Рябошапки і заступника голови РСУ Вадима Бутенка.

«Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі», - заявив Ткачук.

Глава ради також повідомив, що звернувся до Зеленського з вимогою вжити невідкладних заходів.

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів.

Як відомо, Верховна Рада була розпущена новообраним президентом Володимиром Зеленським після його інавгурації. Офіційною причиною розпуску парламенту називалася відсутність коаліції.