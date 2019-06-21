Суд закрив церкву Московського патріархату у Верховній Раді (документ)



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Нардеп стверджує, що у даної споруди немає документів щодо створення релігійної організації

Церква функціонує незаконно та створює загрозу життю та здоров'ю під час роботи в комітетах парламенту, - народний депутат

Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення закрити Свято-Володимирський храм УПЦ Московського патріархату, розташований у приміщенні комітетів Верховної Ради.

Відповідне рішення 12 червня ухвалив суддя Андрій Федорчук за позовом народного депутата Віктора Романюка. Рішення оприлюднене у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Зобов'язати Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України припинити діяльність Свято-Володимирського храму УПЦ МП, який розташований по вулиці АДРЕСА_3, кабінет №713 а шляхом звільнення кабінету №713а», - йдеться у резолютивній частині рішення суду.

Романюк звернуся до Окружного адміністративного суду Києва з проханням закрити церкву та визнати протиправною бездіяльність управління апарату Ради, що досі не припинило діяльність церкви УПЦ МП в приміщенні комітетів.

В обґрунтуванні своїх вимог Романюк зазначив, що функціонування церкви здійснюється незаконно та створює загрозу його життю та здоров'ю під час його роботи в комітетах ВР.

Також нардеп стверджує, що у даної споруди немає документів щодо створення релігійної організації, а також дозвільних документів на переобладнання приміщення в адміністративному будинку Ради.

Романюк заявив, що церкву створили ще у 2008 році, а у 2017 кабінет №713 закріпили за нардепом Юрієм Мірошниченком. Мірошниченку віддали кабінет під «Кімнату милосердя», але чим обумовлене рішення оформити його в релігійному стилі в управлінні Верховної Ради не знають.

У лютому суд вирішив відкрити провадження у справі та розглянути її за спрощеними правилами без повідомлення учасників справи.

12 червня суд частково задовольнив позов і зобов'язав «управління адміністративними будинками управління справами апарату Верховної Ради припинити діяльність церкви шляхом звільнення кабінету №713а».

Дане рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку в суді апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

«Рішення суду набирає законної сили після закінчення встановленого ст. 295 КАС України строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано», - йдеться в ухвалі суду.

Як повідомлялося, 19 червня Московський патріархат пішов судом на ПЦУ.

Нагадаємо, 20 червня Порошенко закликав Зеленського звернути увагу на атаку Московського патріархату на Українську церкву.

Раніше повідомлялося, що Окружним адміністративним судом міста Києва 18 червня було відкрито провадження у справі за позовом Київської Митрополії Української Православної Церкви до Міністерства культури України та Державного реєстратора КП «Центр правової допомоги та реєстрації» щодо незаконності проведення державної реєстрації Релігійного центру Православної Церкви України (ПЦУ).