У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра юстиції документ



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Проєкт постанови про звільнення Дениса Малюськи передано на розгляд керівництву Ради Фото: Главком

Автор ініціативи – народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Михайло Папієв

На сайті Верховної Ради 26 лютого зареєстровано проєкт постанови №3129 про звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України.

Автор ініціативи – народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Михайло Папієв.

Самого тексту на сайті немає, але вказано, що його передано на розгляд керівництву.

Скріншот з сайту Верховної Ради клікабельний

До слова, Європейський суд з прав людини 24 лютого вирішив не розглядати апеляційну скаргу України у справі щодо закону про очищення влади (люстрацію). Відтак рішення ЄСПЛ у цій справі від 17 жовтня 2019 року, яким було встановлено порушення прав українських чиновників, остаточно набуло чинності.

Денис Малюська заявив, що уряд зробить усе, щоб забезпечити права громадян та зберегти механізм люстрації, хоч і в обмеженому вигляді.

Як відомо, у середині січня Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону «Про очищення влади» порушенням Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У ньому йшлося, що український закон «Про очищення влади» порушив права українських чиновників.