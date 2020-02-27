Президент відправить у відставку заступника голови СБУ Нескоромного – джерело



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Всю кар'єру Нескоромний зробив в главку «К» (Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ), - журналіст

Дмитро Нескоромний був призначений заступником голови СБУ 1 липня минулого року

Президент Володимир Зеленський відправить у відставку заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє «Главком».

Нагадаємо, 1 липня 2019 року указом президента №827/2019 Дмитра Нескоромного було призначено першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки.

До відома, Дмитру Нескоромному 41 рік, він підполковник. Отримав спеціальність «Правознавство» у Луганському інституті внутрішніх справ МВС України. Також закінчив Національну академію СБУ. Має кандиданську ступінь.

У 1999-му почав працювати в органах державної безпеки.

«Нескоромний всю кар'єру зробив в главку «К» (Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ), і пройшов до заступника начальника главку. Він входив в команду колишнього начальника «К» і першого заступника голови СБУ Віктора Тріпак, і брав участь у затриманні «діамантових прокурорів», – писав у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначав Бутусов, у результаті за участь у резонансній справі з СБУ був звільнений Тріпак, а потім 27 лютого 2017 новий начальник «К» Павло Демчина звільнив і самого Нескоромного.

У 2018-му Нескоромний був заступником начальника Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Зазначимо, що Нескоромний – особистість непублічна. Зокрема, його світлин та аккаунтів у соцмережах нема.

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