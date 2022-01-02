У селі на Буковині влаштовують міні-карнавал: яскраві фото дійства

Юнаки переодягаються в костюми, зроблені з дерева та стрічок

Щороку у Петрашівці 1 січня святкують Маланку

У селі Петрашівка, що в Чернівецькій області, щороку 1 січня святкують Маланку. Хлопці переодягаються у «коней» та ходять від будинку до будинку, танцюючи там. Про це повідомляє «Суспільне».

Маланкарі збираються, аби привітати людей з Новим Роком. Вони переодягаються в костюми, зроблені з дерева та стрічок. Такий одяг називають «конями». Хлопці ходять від подвір'я до подвір'я. Це супроводжується музикою.

На Маланку переодягаються 12 юнаків. Вони бажають людям добра, миру і процвітання. Люди переважно чекають їх вдома, пригощають або дають гроші.

Також, коли маланкарі приходять на подвір'я до людей, вони запрошують їх до танцю.

У селі є два кути, від кожного з них селом йде окрема Маланка. Вдень вони ходять своєю частиною села, а ввечері всі збираються в центрі. Тоді влаштовують змагання, хто кращий. Жителі мають голосувати. Святкують весь день та всю ніч.

Раніше повідомлялося, що у селі Красноїльськ, Чернівецької області готуються до свята Маланки ще з літа. Хлопці в’яжуть костюми, в яких 13 січня усю ніч ходитимуть селом.

Нагадаємо, Чернівецька обласна державна адміністрація почала готувати документи для внесення новорічної традиції буковинського маланкування до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Зазначається, що наразі «Маланка» входить до регіонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, далі вона має потрапити до аналогічного національного реєстру і лише потім документи подадуть до ЮНЕСКО.