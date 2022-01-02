За кермо після застілля: водіям нагадали, скільки можна випити алкоголю на свята

Алкоголь може довго перебувати в організмі, на що впливає багато факторів

В Україні рівень алкоголю у крові водія не повинен перевищувати 0,2 проміле

Українців попереду чекають довгі новорічні та різдвяні свята з відповідним частуванням. Після святкового застілля багатьом водіям потрібно буде сісти за кермо. Спеціалізоване видання Uamotors нагадало про те, скільки можна випити алкоголю, щоб вранці сміливо сісти за кермо автомобіля, не побоюючись бути оштрафованим поліцією чи потрапити в аварію.

Керування авто у стані алкогольного сп’яніння може призвести до непоправних наслідків. Крім того, цього року суттєво посилили покарання за подібне правопорушення.

Наведена нижче таблиця наочно демонструє, протягом якого часу виводиться алкоголь з організму залежно від його міцності, кількості напою та маси людини. Також варто зазначити, що наведені цифри – це середні показники, а у кожного конкретного індивідуума вони можуть відрізнятися у той чи інший бік.

Велика кількість святкових днів та традиції щедрого застілля супроводжуються активним вживанням різних напоїв. Однак у процесі веселого відпочинку в сімейному колі або з друзями варто пам’ятати: якщо ви плануєте вранці сідати за кермо, то ввечері краще утриматися від випивки або мінімізувати її кількість.

А патрульна поліція нагадує про відповідальність за п’яне водіння. За таке правопорушення загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до позбавлення водійського посвідчення на 10 років.